長華取得新應材10.03%股權 擴大半導體材料布局

半導體材料供應商長華電材（簡稱長華*，8070）今日舉行董事會，決議擬以每股40元購買新應材公司10.03%股權，總投資金額約為3億元。雙方期待透過股權投資方式強化合作關係，在半導體材料領域達到互補雙贏效益。

長華*將以每股40元分別向新應材兩大股東─榮創能源科技股份有限公司及群怡投資股份有限公司，購買其所持有新應材的股權，相當於10.03%股權，交易金額為3億30萬元。長華集團董事長黃嘉能現以個人名義擔任新應材董事，此次待完成投資案後，雙方合作關係將更為密切。

長華*表示，就業務面而言，長華集團專注於半導體後段封裝材料生產與銷售，透過投資新應材，將有助於將集團版圖觸角往半導體前段領域延伸。

長華*強調，半導體為新應材未來成長動能及策略發展方向，未來可借助長華集團在半導體後段封裝材料相關經驗，雙方對於未來在半導體材料領域合作達到互補效益，抱持樂觀其成態度。

新應材為台灣特殊化學製造公司，產品以顯示器相關產業用之陣列光阻劑、彩色光阻劑、光阻清潔溶劑及相關配套化學材料為主。近年來隨技術提升，新應材開始跨入半導體相關供應鏈，半導體領域為該公司未來營運發展重點。