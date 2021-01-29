聽新聞
test
0:00 / 0:00
長華取得新應材10.03%股權 擴大半導體材料布局
半導體材料供應商長華電材（簡稱長華*，8070）今日舉行董事會，決議擬以每股40元購買新應材公司10.03%股權，總投資金額約為3億元。雙方期待透過股權投資方式強化合作關係，在半導體材料領域達到互補雙贏效益。
長華*將以每股40元分別向新應材兩大股東─榮創能源科技股份有限公司及群怡投資股份有限公司，購買其所持有新應材的股權，相當於10.03%股權，交易金額為3億30萬元。長華集團董事長黃嘉能現以個人名義擔任新應材董事，此次待完成投資案後，雙方合作關係將更為密切。
長華*表示，就業務面而言，長華集團專注於半導體後段封裝材料生產與銷售，透過投資新應材，將有助於將集團版圖觸角往半導體前段領域延伸。
長華*強調，半導體為新應材未來成長動能及策略發展方向，未來可借助長華集團在半導體後段封裝材料相關經驗，雙方對於未來在半導體材料領域合作達到互補效益，抱持樂觀其成態度。
新應材為台灣特殊化學製造公司，產品以顯示器相關產業用之陣列光阻劑、彩色光阻劑、光阻清潔溶劑及相關配套化學材料為主。近年來隨技術提升，新應材開始跨入半導體相關供應鏈，半導體領域為該公司未來營運發展重點。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言