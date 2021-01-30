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散戶投機交易持續干擾 道瓊跌逾600點失守3萬點大關

榮剛0.5元 衝刺市占

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

特殊鋼大廠榮剛（5009）昨（29）日公告去年財報，稅後純益為2.18億元，年減22.2%，每股稅後純益（EPS）0.5元。展望今年，該公司指出，將加強部署汽車產業、壓鑄模、電動車等對工具鋼需求增加的產業，力拚成為亞洲市占率第一。

榮剛指出，新冠肺炎疫情雖影響去年營收表現，但透過調整產品組合、擴大亞洲市占率、開拓新產品認證等方式因應，仍保有一定的獲利水準。

其中，第4季受惠終端應用市場包括汽機車產業、機械加工製造業需求回溫，加上鋼鐵市場景氣復甦，帶動不銹鋼及工模具鋼產品出貨動能持續增強，除營收自去年11月起已經連續兩個月呈現增長外，單季毛利率回升至14.5%以上，獲利結構轉佳。

依據該公司公布去年財報，去年營收為76.4億元，年減27.7%，稅後純益2.18億元，年減22.2%，每股純益0.5元。榮剛昨日股價上漲0.1元，收在15.4元。

展望今年，榮剛表示，新冠肺炎疫情威脅未除，全球多處出現變異病毒侵襲，同時還有合金原料及鐵礦砂、廢鋼等國際原料價格上漲、海運塞港及費用高漲、台幣匯率走強等變數，挑戰公司的因應能力。

不過，該公司將著重工具鋼接單品質，並加強部署汽車產業、壓鑄模、電動車等對工具鋼需求增加的產業，力拚成為亞洲市占率第一。

此外，也會透過短中長期策略，包括原物料策略採購、集合式生產、強化海內外重點市場經營作為滾動式因應，樂觀看待今年營運表現。

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