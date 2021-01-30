昇華擬處分內湖房產
上櫃文創股昇華（4806）昨（29）日公告，擬處分內湖土地及建物，並將成立子公司，將經營房地產買賣；近期還曾公告將代理「氫水機」。昇華前董座、總經理俞惟中表示，受疫情影響，影視產業經營較難，因此希望能多元經營。
昇華娛樂主要經營內容為電視劇製作，但俞惟中涉嫌夥同股市金主陳聰明掏空上市公司悠克國際，檢調調查陳聰明涉嫌炒作悠克國際、昇華股票，被台北地檢署以違反證交法等罪起訴。
昇華娛樂2020年營收有四個月都掛零，因6月營收達1.17億元，也帶動2020年全年營收約1.18億元，年增475.2%。
俞惟中表示，為求多元化經營，將成立子公司經營房地產買賣之外，還將處分內湖土地及建物，主要是活化資產，並降低負債以改善財務結構，會視營運狀況以適當價格處分。
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