遠雄集團啟動品牌再造

【記者游智文／台北報導】遠雄集團（5522）昨（29）日表示，在2021年的開端，啟動品牌再造計畫，將遠雄企業團正名為遠雄集團，並提出「Dream Bigger. Do Together. 築夢齊飛」的全新品牌主張。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，遠雄集團自1969年從營造業起家，耕耘了51年，為多元開展旗下八項事業，並因應數位轉型，積極推動品牌再造計畫，力求打破上對下的工作模式，強化認同感與參與感。

他表示， 經過深層檢視內部企業文化後，遠雄集團凝聚出「夥伴精神」的企業價值觀，決定提出嶄新品牌主張「Dream Bigger. Do Together. 築夢齊飛」全新品牌識別意涵。

其中，「築」為建築與構築的底蘊；「夢」代表住戶、消費者、投資人、合作夥伴的不同夢想；「齊」是企業文化合作共創的精神；「飛」則象徵共同願景，攜手實現、夢想起飛。

楊舜欽表示，新品牌主張，不只代表遠雄團隊協作，更是與市場、消費者、合作夥伴、供應商、投資人間的緊密合作。