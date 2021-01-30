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散戶投機交易持續干擾 道瓊跌逾600點失守3萬點大關

唐榮調漲不銹鋼盤價

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼上游供應商唐榮（2035）昨（29）日開出2月內外銷盤價，面對國際鎳價走揚，主力的304系列熱冷軋產品內銷價調漲每公噸6,500元，外銷價同步漲每公噸230美元，有助本季營運表現。

據了解，因應鎳價、鉻合金和不銹鋼料等成本墊高，國內兩大不銹鋼上游供應商之一的燁聯28日剛以漲盤開出2月盤價，主力的300系列產品，熱冷軋鋼品內銷漲價每公噸6,500元，外銷則漲價每公噸200美元，為第二個月漲價，而另一鋼廠唐榮昨日決定跟漲。

唐榮表示，經內部召開盤價會議討論，304系列熱冷軋產品調漲每公噸6,500元，外銷方面，則漲價每公噸230美元，高於燁聯上漲每公噸200美元，至於316系列產品附加價不做調整。唐榮昨日股價下跌0.05元，收36.75元。

唐榮公司並表示，面對原料成本明顯拉漲，近期下游詢單意願轉強，後續只要新冠肺炎疫情緩和，預期年節過後可以刺激內外銷買盤進場採購。

法人認為，國際鎳價在去年第2季完成築底後，自第3季開始隨著中國大陸需求增加而上攻，激勵中下游加工廠提高庫存水位，挹注唐榮營運表現。而步入今年，在鎳價一度創下近六年新高的加持下，唐榮本季營運有機會更上層樓。

另外，此波由上游所率先發動的漲價行動，目前下游各廠包括允強、新鋼、彰源、大成鋼、千興等製管和流通業者，也正陸續順勢進行產品調漲，可為市況注入一股新動能，不銹鋼業界營運有望逐漸步入佳境。

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