馬光增持旗下公司股權

馬光-KY（4139）昨（29）日宣布，計畫於農曆年前與天津醫藥集團簽約，收購天藥集團所持有「天津馬光」的16％股權，預計2月底前完成收購程序，屆時馬光持有天津馬光股權將達79％。

馬光總經理黃傳勝指出，今年馬光在體質上將有很大的改變，看好今年的營收成長至少10-15%。

黃傳勝表示，馬光預估2月將收購天藥集團持有之天津馬光16％股權，約2,000萬股。收購後，馬光對天津馬光持股將提高至79％，馬光將擁有天津馬光三分之二的董事席次，為具有營運策略主導權天津馬光的最大股東，並依持股比率認列獲利。

這一次收購主要是考量天津馬光將積極發展慢病管理，以及雲端醫療等利基型高毛利醫療服務，未來不排除100％收購天津馬光。

天津馬光去年營收4.98億元，較2019年增加10％，稅後純益6,879萬元，為2019年的4.5倍。

黃傳勝表示，無畏疫情擴散，天津馬光去年營運表現亮眼，逆勢成長，主要在於天津馬光透過大數據分析掌握慢病患者用藥情形，淘汰部分濫用醫療資源的病患，2020年糖尿病慢病管理業務毛利率較前一年度提高三個百分點。

其次則是天津馬光具備歐美一線用藥的進口資格，隨疫情擴散，病患紛紛從大醫院轉診至社區診所就診，2020年天津馬光家醫科門診業務較前一年度逆勢成長25％。

還有，高毛利的自費門診業務，2020年下半年恢復正常營運之後，下半年自費門診業務較上半年大幅成長將近三倍，天津馬光三大業務均開始進入高速成長階段。