豐興去年EPS 4.51元

豐興（2015）昨（29）日公布去年第4季獲利，單季稅後純益逾7億元，年增48%，每股稅後純益（EPS）1.22元，一舉推升全年獲利逾26.2億元，年增34%，EPS為4.51元。展望本季，該公司看好急單效應持續發酵，挹注營運表現。

豐興昨日召開法說會，由該公司主管說明相關營運狀況，針對上一季表現，主要是受益原物料行情自去年10月以來大幅上漲，下游客戶加快拉貨步調，使得該公司單季產品銷售呈現量、價齊揚景象。

以鋼筋出貨為例，單季銷售額達39.7億元，季增11%、年增3%；條鋼銷售額為19.32億元，季增21%、年增20%；型鋼銷售額為16.9億元，季增24%、年增1%；加上新廠生產效率提升和廢鋼等進料成本控制得宜，推高去年第4季獲利。

依該公司公布數據，第4季營收為76億元，季增16%、年增7%；稅後純益為7.08億元，雖季減7%，但年增48%，EPS 1.22元；累計去年全年稅後純益逾26.2億元，年增34%，EPS 4.51元。

豐興昨日股價下跌0.7元，收在63元。

展望今年首季營運，豐興並指出，春節將至，首季工作天數較少，推估營收將較去年第4季減少。不過，棒線部分，因庫存多數去化，客戶急單需求強勁，以第1季來看，評估螺絲螺帽、汽車業已恢復至疫前水準，訂單動能強勁，機械業復甦步調相對疲弱。

在鋼筋接單方面，許多電子廠自去年第4季起加速建廠，受惠台商回流建廠、公共工程與房市回溫下，看好鋼筋今年維持強勁表現。

法人表示，持續看好鋼筋區塊市場需求，可望進一步挹注豐興獲利動能。以目前市況為例，國際廢鋼行情由漲轉跌，豐興已連續多次調降鋼收購價格，合計降價超過每公噸1,000元，反觀該公司訂單滿握，有助其利差持續擴大，對營運產生助攻效益。

未來若盤商們和工地直接用戶在手庫存水位能繼續下降，後續只要廢鋼行情再有風吹草動情勢，該公司鋼筋價格勢必將有新漲勢。

另外，對於中國大陸當局先前公告開放符合「再生鋼鐵原料」標準的再生鋼鐵原料，從今年1月1日起可自由進口。

豐興認為，對岸目前尚未進口大量廢鋼，由於國際廢鋼行情來到相對高點，相較其國內價格未有優勢，因此，開放廢鋼政策短期還沒造成實質影響，對整體廢鋼市場影響待觀察。