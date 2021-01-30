長興每股賺2.54元 營收看增

長興（1717）昨（29）日公布2020年自結全年稅前盈餘31.4億元，創下近四年新高，主要是全球經濟穩定復甦，因疫情發展打破產業傳統淡旺季表現，營收呈現逐季上揚走勢。

長興說，主要是因為三大事業市場需求持續成長所致，每股稅前盈餘2.54元。

長興材料公司表示，2020年12月自結稅前盈餘1.5億元，累計全年稅前盈餘31.4億元，年增7.9%，每股稅前盈餘2.54元。

近期原物料價格波動較大，影響毛利率，加上季節性費用增加，12月稅前盈餘下滑。

不過第4季延續旺季表現，自結單季稅前盈餘9.9億元，不僅與第3季相當，為近年第4季單季最佳表現。

長興表示，下游需求持續暢旺，12月營收40.9億元，年增逾18％，接近11月營收歷史次高表現，其中合成樹脂出貨量增加較明顯，占公司營收比重拉高到五成以上。

由於短期主要原物料價格波動較大，長興表示，公司雖然有一定程度的轉嫁能力，但市場競爭較激烈之品項短期仍受影響，造成12月的毛利率下滑，加上季節性費用增加，單月稅前盈餘較11月減少。

在疫情的影響下，長興2020年全年營收雖然略減，不過產品組合優化及費用控制得宜，全年自結稅前盈餘31.45億元，不僅保持成長態勢，更創下2017年以來新高。

合成樹脂、特用材料、電子材料三大事業單位去年出貨仍維持成長，其中以電子材料成長最顯著，在5G基地台、手機、汽車等對PCB的需求持續成長，乾膜光阻與真空壓膜機的出貨量預期仍跟隨產業表現；特用材料、合成樹脂分別在中國經濟復甦之下，去年下半年起出貨量穩定增加，新年度隨新品貢獻營收、獲利及全球經濟復甦的市場需求成長的預期下，公司營運展望仍然正向。