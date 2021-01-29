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虹冠電今年業績看好 盤中攻上漲停
IC設計廠虹冠電（3257）去年業績攀峰，今年展望也仍看好，今（29）日盤中股價攻上漲停價83元。
虹冠電去年合併營收為10.71億元，創歷史新高，年增幅度達55.8％，去年前三季每股純益為2.18元。法人估計，該公司去年每股純益應在3元以上，達近六年高點，而今年業績還有機會持續增長二至三成。
目前虹冠電的電源控制管理IC業績比重約占75％至80％，至於功率元件的業績占比約20％至25％。
法人指出，虹冠電去年伺服器應用IC業績成長快速，間接供應給陸系伺服器大廠，應用於資料中心，同時，其電源IC也供應電競NB應用，上述這兩者占其IC業務比重，約已超過四成。
另外，虹冠電的電源IC也供應給美系遊戲機大廠，據了解，去年相關出貨量約180萬組，今年又增加供應新品項，預計將從本季末開始出貨，今年兩者合計出貨量有望比去年倍增。
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