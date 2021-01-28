多家外資喊買聯發科 目標價最高升至1,200元

聯發科（2454）法說會報喜，去年第4季每股純益9.35元，全年每股純益為26.01元，看好今年營收仍將強勁成長，多家外資喊買且調高目標價約介於1,000~1,200元，主要是看好聯發科在5G、4G市占率將持續成長，且WiFi 6、物聯網，PMIC(電源管理IC)和ASIC(客製化晶片)等非手機領域，也穩定成長。

聯發科去年第4季合併營收964.5億元，淨利149.57億元，創單季新高，季增11.9％，年增134.3％，每股純益9.35元；累計去年合併營收3,221.46億元，年增30.8％，創歷史新高，淨利414.39億元，創歷史次高，年增78.6％，每股純益26.01元；聯發科看好今年營收仍將強勁成長。

聯發科法說會後，多家外資調高目標價，且目標價都喊到千元之上，其中有兩家目標價調高至1,000元，日系外資重申買進，目標價由820元調高至1,000元；美系外資也重申加碼評等，目標價由950元調高至1,000元，主要是看好今年上半年聯發科的利潤率將受惠於5G智慧手機在大陸持續成長，1,000元人民幣以下產品也將加速發展，將有挹注聯發科的營運。

另有三家美系外資目標價分別是1,090元、1,100元、1,185元；其中一家認為，聯發科今年第1季財測優於預期，除了手機及非手機領域的成長外，還有適度將成本轉給客戶的漲價可能；另一家也對聯發科今年維持樂觀預期，在5G動能強勁及4G市占率成長下，重申買進評等，目標價由1,100元調高至1,185元。

日系外資樂觀看待聯發科今年三大產品線，預估全年毛利率約43~44%，因此將目標價調高到1,000元；亞系外資則是重申買進評等，目標價由1,100元調高至1,200元。

台股今（28）日重挫，聯發科以866元開出，下跌31元，一度下滑至863元，也曾拉至880元，盤中跌勢略減，跌幅2.45%。