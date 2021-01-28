台幣強升 聯電：Q1營收增幅恐腰斬
聯電昨（27）日舉行線上法說會，公司預期本季產能利用率、晶圓出貨量、平均銷售價格（ASP）都將較去年第4季提升，但也示警新台幣強勢對整體營運的影響，預期超過半數的營收成長幅度都將因為新台幣升值而消失。
熱錢不斷流入台灣，新台幣升值趨勢難擋，兌美元匯率接連跨過29、28大關，甚至看到27字頭，台廠因匯率波動，面臨「做白工」的壓力。聯電是今年來第一家針對新台幣強升，提出將因而導致「營收季增幅腰斬以上」衝擊的指標電子大廠。
聯電昨天普通股收平盤價54.88元，外資賣超逾1.5萬張，連續三個交易日賣超，三天來已出脫逾6.8萬張。ADR周三早盤跌逾8%。
聯電共同總經理王石表示，今年整體市況對晶圓代工有利，預期晶圓代工報價仍有上漲空間，估全年平均銷售價格將成長4%至6%，對今年展望樂觀看待，主要動能來自智慧手機、遠距應用及車用電子等，公司有信心，這些需求將帶動產能利用率維持高檔。
短期來看，本季終端需求熱絡，預估產能利用率將由上季的99%增至100%，晶圓出貨量季增2%，平均銷售價格成長2%至3%。法人預估，聯電本季營收可望季增4%至5%，再創新高。
不過，聯電也不諱言，由於新台幣強勢，存在匯率不利因素，預期超過半數的營收季成長將受新台幣升值侵蝕，估計本季毛利率落在24%至26%。
王石強調，放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持與業界相同樂觀的看法，因此將提高年度資本支出，由去年的10億美元（約新台幣280億元）大增五成至15億美元（約新台幣420億元），其中15%用於8吋產能，85%用於12吋，主要擴充28奈米製程，預期今年相關產能將成長20%。
在產能擴充方面，聯電表示，因為新增空間有限，8吋代工產能僅能增加1%，公司會持續透過去瓶頸優化產能，並尋求買廠可能；12吋代工方面，產能將增加5%，均會在上半年增加。
另外，聯電本季28奈米製程貢獻會持續成長，全年來看，預估營收占比將由去年的14%攀升至25%，成為營收貢獻最高的製程。
對於8吋產能購併，王石說，隨著市場需求持續強勁，追求非有機成長（inorganic growth） 是必然的，只要能提升客戶與股東權益，對於任何機會均抱持開放態度。
外資相當關切全球車用晶片短缺問題，王石回應，聯電在上季已看到車用晶片需求上升，不過，聯電去年第3、4季產能利用率都已非常高，今年首季產能利用率也已高達100%，但聯電會盡可能的協助客戶解決問題。
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