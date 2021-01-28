聯發科 去年每天賺1.1億

聯發科昨（27）日公布去年第4季獲利季增近12%，單季賺近一個股本，每股純益9.35元；去年全年淨利414.39億元，為歷史次高，換算一天賺逾1.1億元，每股純益為26.01元。公司預估，本季營收可望季增8%以內，有機會首度達成單季營收衝上千億元的紀錄。

聯發科昨天舉行線上法說會，公布上季財報與本季展望。聯發科提到，本季營運數字受兩大因素影響，第一是匯率，近期匯率波動對其新台幣營收影響約3％，第二是整季排除奕力科技的營收，影響美元營收約2％至3％。

聯發科去年毛利率為43.9％，年增2個百分點，公司預期在積極拓展市場並提升市占率的同時，今年毛利率能維持在43％至44％，營業淨利金額與營業淨利率則可望再強勁增長。

以美元兌新台幣匯率1：27.9計算，聯發科預估，本季營收為964億至1,041億元，較前一季持平至成長8％，年成長58％到71％。若以美元計算，並排除奕力的影響，估計單季營收季增6％到14％。

聯發科去年第4季合併營收為964.5億元，雖然呈現小幅季減，但仍為歷史次高；淨利達149.57億元，創單季新高，季增11.9％，年增幅度達134.3％。聯發科昨天股價漲26元、收897元。

累計去年合併營收為3,221.46億元，年增30.8％，創歷史新高；淨利為414.39億元，是歷史次高，僅次於2014年的表現，年增78.6％；每股純益為26.01元，為近六年最佳。聯發科昨天股價漲26元、收897元。

聯發科截至去年，毛利率已連續三年成長，去年營業利益金額較2019年成長近一倍，季度營業利益金額更是連續12季成長。

以個別產品線來看，聯發科行動運算平台，包含智慧手機、平板電腦與Chromebook，去年第4季營收占比為45％至50％，而其新推出的5G手機晶片「天璣1200」，相關終端產品將在本季底上市，搭載其5G數據晶片的NB也預計將在第2季上市。

另外，聯發科的成長型產品線，包括物聯網、電源管理、客製化晶片等，去年第4季表現優於全公司平均，其中，WiFi與電源管理產品單季營收更創新高。