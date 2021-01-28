聯電去年獲利 飆20年新高

聯電昨（27）日公布上季財報，受惠半導體需求強勁，單季獲利破百億元大關、達112億元，季增逾22%，每股純益0.92元。去年全年稅後純益291.9億元，年增逾二倍，創14年來新高，每股純益2.42元，為近20年高點。

聯電去年第4季雖季增22.3%，但單季營業利益降至約56.1億元，與前一季的71.3億元相較，季減約21%，引起法人關注，聯電財務長劉啟東表示，主要是去年第3季認列一次出售廠房利益和利息補貼，若扣除相關金額，去年第4季營業利益仍優於去年第3季。

聯電總經理王石表示，聯電去年第4季產能利用率提高至99%，出貨量為230萬片約當8吋晶圓。穩定的產能利用率主要受惠於終端市場的強勁需求，特別是消費性產品和與電腦相關的應用，如WiFi、數位電視、微控制器、及電源管理IC等。

他說，2020年全年聯電營收以美元計價年成長26%，營業利益大幅增加至220.1億元，反映8吋和12吋廠高產能利用率及產品組合的優化，特別是聯電強化12吋晶圓的產品組合，使得28奈米製程業務大幅增長，加上成功整合日本USJC 12吋業務所致。

聯電結算，2020年全年獲利達291.9億元，年增200.7%，創近14年高點，每股純益2.42元，不僅遠優於2019年的0.82元，也是2001年來新高。