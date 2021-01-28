LGD上季財報佳 法人：雙虎去年可轉盈

南韓樂金顯示器（LGD）上季財報報佳音，去年第4季獲利6,850億韓元（約新台幣175億元）、連兩季獲利。展望今年，LGD強調，全球居家熱潮延續，電視及IT產品需求依然暢旺，外界看好，LGD釋出的樂觀展望將為下周四（2月4日）日的友達法說會注入強心針。法人估計，面板雙虎去年全年轉盈目標可望達陣。

疫情衍生宅經濟效應，包含液晶監視器產品在內的IT產品需求延燒，面板市況火熱，雙虎去年12月合併營收分別為288.6億元、270.1億元，均改寫近三年新高。友達去年全年營收2,710億元，年增0.8%，群創全年營收2,699億元，年增7.1%，同步擺脫2019年營運谷底。

面板市況續旺，友達總經理兼營運長柯富仁指出，儘管全球玻璃供應緊張，但友達在供應鏈的支持下已找到解方，考量面板市況需求遠大於供給，友達兩岸工廠今年春節均不停工，要搶占先機出貨。群創先前也表態，今年春節產能「不降載」，顯示雙虎全力衝刺出貨。

群創董事長洪進揚、總經理楊柱祥去年10月就率先喊出，力拚全年虧盈；今年員工加薪有望、獲利可望創新高。