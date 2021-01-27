快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

美系外資喊買穩懋 目標價調高至520元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
穩懋董事長陳進財。 報系資料照
穩懋董事長陳進財。 報系資料照

穩懋（3105）去年營收253.67億元，年增18.81％，再創歷史新高，法人看好去年獲利可望創高，法說會預計2月3日舉辦，雖然因新台幣升值的影響，調整去年第4季毛利率預測，但是最新美系外資報告看好穩懋在電動車LiDAR商機，重申買進評等，目標價更是由375元調高到520元；穩懋今(27)日以436元開高，盤中漲幅0.34%。

穩懋去年12月合併營收23億元，創單月歷史次高，去年第4季合併營收68.17億元，季增5.08%，年減1.25%，符合財測預估；受到新台幣升值的影響，穩懋調整去年第4季毛利率預估，由約high-thirties（37%~39%）下修至mid-thirties（34~36%）。

穩懋預計2月3日召開法說會，美系外資表示，具先進ADAS功能的新型電動車引發市場對LiDAR的關注，預估2025年LiDAR市場規模將可達13億美元，看好穩懋可望成為LiDAR供應商邏輯代工合作夥伴。

美系外資指出，LiDAR VCSEL尺寸比應用在手機ToF感測VCSEL大200倍，預估3級自動駕駛汽車LiDAR滲透率增加1%(約落在2023~2024年)，穩懋將要增加7%的產能。

美系外資認為，穩懋預計投資850億元，顯示出看好包括5G、衛星通訊、3D感測等需求；看好穩懋未來將受惠LiDAR題材，重申買進評等，目標價調高至520元。

穩懋今日以436元開出，上漲1元，一度拉升至444元，上漲9元，盤中漲幅0.11%。

穩懋 LiDAR

延伸閱讀

LiDAR商機大爆發！外資讚穩懋 喊出520元天價

穩懋：未在大陸設公司

穩懋、宏捷科 四檔俏

期交所擬推小型股票期貨新品 台積電國巨穩懋入列

相關新聞

車用晶片大缺貨 外資曝最快緩解時間

外電報導，台積電（2330）因應車用晶片短缺，擬大幅調漲代工價15%，對此摩根士丹利指出，台積電重視客戶關係，一次調漲1...

宅經濟夯！宏碁早盤亮燈漲停 逾七千張掛漲停買不到

目前全球疫情仍嚴峻，上周德國總理梅克爾更呼籲企業應讓員工在家工作，在宅經濟持續拉動筆電銷售暢旺下，品牌大廠宏碁（2353...

祥碩朝前高挺進 蓄勢挑戰2,000元俱樂部

超微（AMD）財報表現優於預期，上季營收、獲利雙雙超越華爾街的高預期，且發布樂觀的財測，激勵概念股今(27)日的表現，祥...

美系外資喊買穩懋 目標價調高至520元

穩懋（3105）去年營收253.67億元，年增18.81％，再創歷史新高，法人看好去年獲利可望創高，法說會預計2月3日舉...

超微業績看好 日月光和矽品封測進補

處理器大廠超微（AMD）去年第4季獲利大增、今年第1季和全年業績成長可期，法人估超微委外封測訂單看增，包括日月光投控旗下...

麥格理挺力成 目標價升至151元新高

記憶體景氣揚升，繼美銀證券等上修力成（6239）目標價，麥格理證券指出，力成深耕邏輯晶片封測領域，未來不僅受惠5G商機發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。