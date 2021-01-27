美系外資喊買穩懋 目標價調高至520元

穩懋（3105）去年營收253.67億元，年增18.81％，再創歷史新高，法人看好去年獲利可望創高，法說會預計2月3日舉辦，雖然因新台幣升值的影響，調整去年第4季毛利率預測，但是最新美系外資報告看好穩懋在電動車LiDAR商機，重申買進評等，目標價更是由375元調高到520元；穩懋今(27)日以436元開高，盤中漲幅0.34%。

穩懋去年12月合併營收23億元，創單月歷史次高，去年第4季合併營收68.17億元，季增5.08%，年減1.25%，符合財測預估；受到新台幣升值的影響，穩懋調整去年第4季毛利率預估，由約high-thirties（37%~39%）下修至mid-thirties（34~36%）。

穩懋預計2月3日召開法說會，美系外資表示，具先進ADAS功能的新型電動車引發市場對LiDAR的關注，預估2025年LiDAR市場規模將可達13億美元，看好穩懋可望成為LiDAR供應商邏輯代工合作夥伴。

美系外資指出，LiDAR VCSEL尺寸比應用在手機ToF感測VCSEL大200倍，預估3級自動駕駛汽車LiDAR滲透率增加1%(約落在2023~2024年)，穩懋將要增加7%的產能。

美系外資認為，穩懋預計投資850億元，顯示出看好包括5G、衛星通訊、3D感測等需求；看好穩懋未來將受惠LiDAR題材，重申買進評等，目標價調高至520元。

穩懋今日以436元開出，上漲1元，一度拉升至444元，上漲9元，盤中漲幅0.11%。