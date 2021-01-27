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二大電聲元件廠比價 安普新早盤漲停、股價超越美律

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

電聲元件廠美律去年營運受疫情影響下滑，今年營運可望回穩，而安普新（6743）今年營運則是新廠投產下，市場看好其全年營運具成長爆發力，今（27）日安普新股價早盤一度攻上漲停板。

美律（2439）去年營運受到全球疫情衝擊，去年累計前3季每股稅後純益為3.6元，市場法人估計，在下半年營運回升帶動下，全年每股稅後純益約在7至8元之間，但仍可能是近5年來較低的每股獲利表現，使得美律近期股價表現相對弱勢，近期股價回檔至135元上下。

去年12月甫掛牌的安普新，由於去年營運成長，市場法人估其全年每股稅後純益約在4.85元左右，不過，由於今年該公司受惠電競耳機及TWS出貨均可望大幅成長，全年營運將維持強勁成長力道，今年全年營收將由於去年的約51億元，直接挑戰百億元關卡，由於今年營運展望正向，近期股價走揚，今日盤中股價一度攻上漲停板，股價來到140元，超越美律近期股價。

蘋果iPhone 12已取消隨機附贈的有線耳機，若未來Android陣營跟進此模式，有機會進一步推升全球TWS滲透率迅速成長。市場預期安普新今年TWS產品比重由去年的10%以下，大幅提升至30%至40%，主要因公司獲得音樂及電競品牌客戶TWS新訂單。

安普新越南廠已於去年3月已開始量產出貨，廠內設備注塑成型機120台、SMT產線4 條、精益生產線32條，目前為全球最大生產中心並持續依客戶需求擴充產能，產能開出及利用率提升也是今年公司業績成長動能。

美律

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