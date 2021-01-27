晶心科今年前景看好 盤中股價重新站回400元

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）於26日應主管機關要求，公布去年第4季獲利達1.19億元，由於該公司累計前三季呈現虧損，因此等於第4季演出大逆轉，不但單季轉為獲利，全年也轉虧為盈，每股純益為0.8元。該公司今（27）日盤中股價也受利多消息刺激，一度重新站上400元整數關卡，最高達401元。

晶心科去年上半年業務拓展受到新冠肺炎疫情影響，但下半年趕進度演出神龍擺尾，12月業績一口氣達到上億元水準，創單月新高，第4季業績的季增與年增幅度都超過一倍，同時也帶動全年業績攀峰，去年合併營收達5.81億元，年增17.4％。

晶心科累計去年前三季每股淨損1.99元，虧損8,487.6萬元，不過光是去年12月的每股純益就達1.5元，第4季獲利1.19億元，每股純益2.79元，因此全年轉虧為盈，獲利約3,412萬元，以其目前資本額來計算，去年每股純益約為0.8元。

法人估計，晶心科今年前景看好，成長目標上看三成。

晶心科去年持續拿下更多授權合約，累計合約數已超過500件，簽約授權金收入約年增超過一成，同時，該公司去年量產權利金收入表現更為亮眼，年增率接近五成，尤其去年第4季的權利金收入，季增幅度超過五成，年增率更超過八成。

整體而言，晶心科去年簽約授權金的業績占比為54％，比2019年小幅降低2個百分點，但由於營收規模擴大，所以相關絕對金額仍是成長。至於量產權利金所占比重則為27％，比2019年的22％提高。