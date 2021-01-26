驅動IC看漲！野村看聯詠 喊出600元天價
聯詠（3034）股價潛力不止於500元大關！野村證券報告指出，半導體已進入前所未見的超強循環，因應晶圓代工調漲，聯詠預期2月和4月再度漲價，兩次幅度都達到雙位數之多，為此大幅拉升聯詠毛利率預測，35%將成新常態，同步大幅上修獲利預估，目標價一口氣喊上600元。
野村報告直指，半導體業已進入前所未見的強勁周期，因應晶片需求強烈，晶圓代工有持續漲價可能，其中，在2月和3、4月8吋及12吋晶圓便會再度調漲，使聯詠漲價反映成本，兩次幅度都上看雙位數。
野村進一步指出，聯詠過去15年本益比落在10-15倍，低於聯發科（2454）和瑞昱（2379）的10倍至20倍，但在此波DDI轉向TDDI、乃至OLED DDI的發展，聯詠不僅站對趨勢，營運能力也更強大，五年來聯詠是全球唯一份額能夠擴張的DDI供應商，在當前DDI產能變成稀缺資源下，聯詠競爭壓力比聯發科和瑞昱更小，值得更高本益比。
據野村評估，驅動晶片價量齊揚，聯詠毛利率可達40%，35%將成新常態，換算聯詠於2016-2021年獲利複合成長率上探30%，同期聯發科及瑞昱成長約24%、28%。依聯詠今、明年每股純益（EPS）推估30元、32元，18倍本益比推出的合理目標價600元！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言