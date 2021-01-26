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驅動IC看漲！野村看聯詠 喊出600元天價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

聯詠（3034）股價潛力不止於500元大關！野村證券報告指出，半導體已進入前所未見的超強循環，因應晶圓代工調漲，聯詠預期2月和4月再度漲價，兩次幅度都達到雙位數之多，為此大幅拉升聯詠毛利率預測，35%將成新常態，同步大幅上修獲利預估，目標價一口氣喊上600元。

野村報告直指，半導體業已進入前所未見的強勁周期，因應晶片需求強烈，晶圓代工有持續漲價可能，其中，在2月和3、4月8吋及12吋晶圓便會再度調漲，使聯詠漲價反映成本，兩次幅度都上看雙位數。

野村進一步指出，聯詠過去15年本益比落在10-15倍，低於聯發科（2454）和瑞昱（2379）的10倍至20倍，但在此波DDI轉向TDDI、乃至OLED DDI的發展，聯詠不僅站對趨勢，營運能力也更強大，五年來聯詠是全球唯一份額能夠擴張的DDI供應商，在當前DDI產能變成稀缺資源下，聯詠競爭壓力比聯發科和瑞昱更小，值得更高本益比。

據野村評估，驅動晶片價量齊揚，聯詠毛利率可達40%，35%將成新常態，換算聯詠於2016-2021年獲利複合成長率上探30%，同期聯發科及瑞昱成長約24%、28%。依聯詠今、明年每股純益（EPS）推估30元、32元，18倍本益比推出的合理目標價600元！

聯詠 晶圓代工

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