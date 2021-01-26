台積市值 二天蒸發1兆元

英特爾上周五（22日）釋出「2023年前多數晶片自主生產」後，外資憂心「台積電吃英特爾大單」短期無法成真，昨（25）日連續第四個交易日站在賣方，即便內資持續進場買進力挺，台積電昨天仍重挫約2.5%，統計英特爾釋出相關訊息兩天來，台積電市值已蒸發超過1兆元。

「英特爾委外訂單短期泡湯」的低氣壓籠罩，外資昨日續賣台積電2.7萬餘張，連續四個交易日賣超，累計近四個交易日賣超逾10萬張，換算從台積電提款高達逾600億元，並拖累台股大盤走勢疲弱。值得注意的是，外資頻頻出脫之際，投信、自營商等本土資金則是連兩個交易日買超，呈現「外資丟、內資撿」的狀況。台積電昨天股價收633元，下跌16元。周一ADR早盤漲約1%。

台積電上周四（21日）股價一度衝高至歷史新天價679元，當天收盤價為673元。統計英特爾釋出「2023年前多數晶片自主生產」訊息後的兩個交易日，台積電收盤股價回檔40元，若買在高點的投資人，一張帳面損失至少4萬元。

不過，有部分法人認為，英特爾短期委外策略雖仍曖昧，台積電在具有不和客戶競爭與優良的技術能力下，長期仍看好未來三年英特爾將逐步擴大對台積電在非核心與核心CPU產品委外代工的方向。

英特爾新執行長杰辛格（Pat Gelsinger）將在2月15日上任，目前英特爾委外政策雖仍存在模糊空間，不過，半導體業界人士昨日分析，英特爾在委外代工計畫如預期持續採雙軌制，目前官方說法看來，保留核心CPU自製也是希望在對台積電委外上較有議價空間。

長期而言，業界觀察，若英特爾計畫2023年前晶片自主生產為主，從時間表上，也反映台積電美國新廠屆時在和該公司合作將增添想像空間。

台積電在美國第二個生產基地專案今年才開始動工、2024年開始量產5奈米，能順勢承接英特爾等美國重要客戶訂單。