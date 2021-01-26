聯發科Q1營收 看增10％

聯發科明（27）日召開法說會，外資圈繼美銀證券等上修目標價之後，摩根士丹利及野村證券昨（25）日同步發布報告指出，聯發科大陸客戶動能強勁，本季營收將淡季不淡，可望逆勢季增5%至10%。

摩根士丹利並看好「新榮耀」拉貨帶動下，聯發科高階訂單增加，今年有望大賺四個股本，目標價進一步拉升到1,090元。野村對聯發科最新目標價則提高到900元，然而考量高通的競爭壓力未除，重申「中立」評等。

目前外資圈已形成聯發科「攻千金」的共識，包括里昂、滙豐、美銀、高盛、麥格理、摩根士丹利及Aletheia資本等七家外資都把目標價拉升至逾千元。

摩根士丹利報告中搶先預測，聯發科將於明日法說會釋出的本季展望，淡季動能不淡。由於大陸非華為手機品牌持續積極搶食華為市占，擴大對聯發科下單，預估本季營收將較前一季成長5%，優於市場預測的衰退5%至10%。同時，聯發科4G及5G晶片報價同步調漲一成，毛利率趨勢看好，將優於去年第4季的43.5%。

摩根士丹利指出，日前新榮耀發表V40手機，搭載聯發科「天璣1000」晶片，更為長線動能增添想像。雖然高通高階晶片形象深植市場，但大陸有新榮耀加持，加上美國禁令延燒，聯發科可望獲得更多高階手機訂單。

摩根士丹利預期，聯發科今、明年每股純益預估達40元、49.8元。

野村評估，聯發科本季營收可能季增一成，比摩根士丹利的預測更高，但野村也補充，聯發科表現是短多長空，主因高通還沒放棄高階手機市場，過去不乏高通砍價讓聯發科利潤遭到擠壓的窘境。

且下半年起，高通訂單將回歸台積電6奈米，野村預期，將大幅改善高通晶片的產量，因此不建議在股價高檔積極布局聯發科。