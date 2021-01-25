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儲能概念股夯 台達電、華立、廣錠強勢表態

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
台達電董事長海英俊。記者林伯東／攝影
台達電董事長海英俊。記者林伯東／攝影

隨著綠能趨勢逐漸成為全球顯學，衍生出的儲能商機也逐漸爆發，使得台股儘管今（25）日早盤一度大跌逾200點，不過台達電（2308）、華立（3010）、廣錠（6441）等儲能設備股仍相對強勢，其中華立更強鎖漲停，表現相對亮麗搶眼。

美國新任總統拜登誓言推動「綠色新政」，綠能相關行業包括太陽能、風電、再生能源、儲能、電網等商機勃然噴發，成為2021年全球資本市場的投資新顯學，台系相關個股也深受投資人矚目。

儘管近期台股高檔震盪，今日早盤指數更一度大跌超過200點，不過包括台達電、廣錠、華立等台系「儲能概念股」均逆勢走強，成為盤面市場關注的強勢指標，也是廣大投資人熱議的話題。

事實上，華立原本是電子材料通路商，近年來積極切入綠能領域，除了太陽能與風電已逐漸展露頭角外，儲能方面攜手智捷能源及中華電信（2412），共同進攻新興產業儲能市場，提供商業儲能與家用儲能等多元搭載服務。

廣錠是廣積（8050）的子公司，原以博弈機台業務為主，該公司近年來積極轉型，並與美國普威能源合組「台普威」，去年7月獲得台電「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」標案，全力衝刺儲能商機。

台達電除太陽能、風電逆變器外，也推出儲能解決方案，近期更完成台電2MW金門夏興電廠儲能系統、彰師大1MW / 1MWh儲能系統、彰濱光電1.5MW / 1.5MWh等，成為台灣儲能概念股的指標大廠。

由於「再生能源發展條例」修法制定的「用電大戶條款」，今年起正式上路，只要是契約容量大於5MW的用電大戶，都必須建置契約容量10%的再生能源或儲能設備，使得台灣市場的相關商機備受各界矚目。

太陽能 台達電 華立

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