12吋看漲 瑞銀升聯電目標價至63元

繼滙豐證券將聯電（2303）目標價喊到63元排行市場第一，瑞銀證券出具報告指出，聯電調漲8吋晶圓後，12吋晶圓也有調漲空間，且後續到明年8吋晶圓還有上漲契機，上修對聯電今年產品均價（ASP）預測，目標價升至63元，追平滙豐證券的樂觀預測。

瑞銀指出，繼8吋晶圓產能供不應求，去年第4季起，12吋晶圓也逐漸出現供給缺口，主要來自面板驅動IC、OLED驅動IC、物聯網晶片及電視控制器晶片等需求飛快成長。12吋晶圓的動能高出瑞銀預期，為此該券商將聯電今年2、3季ASP大幅上修，季增幅度達4%和5%。

瑞銀進一步表示，8吋晶圓調漲後，因新增供給持續有限，漲價趨勢不排除延續到2022年，比市場預期還久。

對照聯電股價，市場應已反映首波8吋晶圓調漲，但還沒預期後續還有上漲空間，也還沒反應12吋晶圓調漲，股價表現還會向上。

此外，瑞銀也說，聯電目前代工大尺寸面板驅動IC的價格仍然偏低，但今年受惠5G手機需求成長，電源管理晶片的收益可期，且為因應供需狀況，聯電規劃將部分80奈米產品轉為55奈米，報價更看好。

瑞銀最新對聯電今、明年每股純益（EPS）預測為2.62元、4.03元，2023年更上探5元，換算近三年仍有近倍的成長幅度。