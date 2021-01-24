聯電、聯發科27日法說 聚焦

台股站上萬六，帶領台股向前衝的半導體族群法說會備受市場關注，本周大廠鎖定記憶體封測廠力成、晶圓代工大廠聯電、記憶體廠旺宏、手機晶片大廠聯發科，除了釋出去年第4季財報，外界也關注各家廠商對今年首季和上半年的營運展望。

力成訂於26日舉行法說會。外資認為，今年起力成有望受惠記憶體產業景氣逐步提升，營收將自第1季重返成長，並一路延續增長趨勢到年底；外資進一步分析，今年DRAM位元數預期加速成長20%，NAND在供給出現近年最低的成長速度，部分應在去年進行的層數整合遞延到今年，以及鎧俠新增產能，位元數料同步和DRAM呈現成長，有利力成今、明年營收展現穩健態勢。

聯電、旺宏與聯發科則於27日同天舉行法說會。聯電去年第4季本業獲利持穩，法人預期今年可望持續受惠晶圓需求強勁、價格上漲，營運比去年更好；法人推估，聯電的8吋晶圓平均單價（ASP）提升幅度可能較先前預估的10%、再進一步擴大至15%，12吋晶圓ASP也同步上漲，為聯電營運添動能。

法人則看好旺宏受惠於宅經濟及遠距商機，加上車用需求回溫，有助於支撐今年第1季淡季業績；旺宏2020年營收達398.01億元，較2019年增加13.7%，創新高。

至於手機晶片大廠聯發科，除了將公布去年第4季財報，外界預期也會釋出對第1季的營運展望及對整體手機市場的看法。

聯發科去年全年合併營收達3,221.45億元，創歷史新高，年增幅度達三成，單季營收也已連兩季達900億元以上的高水準。聯發科去年前三季每股純益（EPS）為16.65元，去年賺進超過兩個股本在望，如果達陣，將是該公司睽違五年之後，年度每股純益再度超過20元。

根據研究市調機構Counterpoint日前發布的報告，聯發科於去年第3季時，以31％市占率，成為全球智慧手機晶片市占龍頭。該公司於1月20日發表最新5G旗艦晶片天璣1200，採用台積電6奈米製程生產，為今年的5G市場爭奪戰拉開序幕。