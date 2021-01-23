台股除了台積電還有什麼股超會漲？ 股癌：這家有夠猛

近期投資人的目光幾乎都聚焦在台積電，一些漲勢強的標的反而容易被忽略，人氣播客「股癌」就點出，除了幾個強權高調表現，中美晶（5483）也非常猛，未來高機率維持強勢集團優勢。

股癌在臉書粉絲團發文表示，台積電集團、聯電集團、國巨集團平常都算是高調表現，但去年Q4以來「中美晶集團也實在是有夠猛的，未來高機率維持強勢集團優勢」。

他強調，中美晶旗下環球晶併了Siltronic、朋程EV、IGBT、宏捷科4G、5G、PA, VCSEL和WiFi6以及吃中國受制裁轉單題材，都算是想像力豐富且實際可以期待持續帶來營收獲利。

許多網友都表示認同，「中美晶很看好，但真的一直洗，沒吃到肉只喝了一點湯就下車了、「旗下都好猛，沒得挑惕」、「這真的也是阿姨我不想努力概念股」、「低調的才是王者啊...」、「中美晶是我大台股乾媽」、「5483抱緊處理」。