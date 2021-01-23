快訊

泰羽賽／連續化解4賽末點逆轉依瑟儂 戴資穎明再對上馬琳爭冠

舊課綱末代學測考完了！數學近5年最難 快來對五科答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股除了台積電還有什麼股超會漲？ 股癌：這家有夠猛

聯合新聞網 / 綜合報導
中美晶與環球晶圓董事長徐秀蘭。記者鄭超文／攝影
中美晶與環球晶圓董事長徐秀蘭。記者鄭超文／攝影

近期投資人的目光幾乎都聚焦在台積電，一些漲勢強的標的反而容易被忽略，人氣播客「股癌」就點出，除了幾個強權高調表現，中美晶（5483）也非常猛，未來高機率維持強勢集團優勢。

股癌在臉書粉絲團發文表示，台積電集團、聯電集團、國巨集團平常都算是高調表現，但去年Q4以來「中美晶集團也實在是有夠猛的，未來高機率維持強勢集團優勢」。

他強調，中美晶旗下環球晶併了Siltronic、朋程EV、IGBT、宏捷科4G、5G、PA, VCSEL和WiFi6以及吃中國受制裁轉單題材，都算是想像力豐富且實際可以期待持續帶來營收獲利。

許多網友都表示認同，「中美晶很看好，但真的一直洗，沒吃到肉只喝了一點湯就下車了、「旗下都好猛，沒得挑惕」、「這真的也是阿姨我不想努力概念股」、「低調的才是王者啊...」、「中美晶是我大台股乾媽」、「5483抱緊處理」。

相關新聞

台股除了台積電還有什麼股超會漲？ 股癌：這家有夠猛

近期投資人的目光幾乎都聚焦在台積電，一些漲勢強的標的反而容易被忽略，人氣播客「股癌」就點出，除了幾個強權高調表現...

英特爾大單恐落空 台積股價挫

全球晶片霸主英特爾新任執行長杰辛格（Pat Gelsinger）在法說會揭露，未來大部分產品仍將自行生產，與外界期待大量...

神達處分陸廠 獲利3億

神達投控（3706）昨（22）日代子公司順達電腦公告處分佛山市土地使用權及建物，預估處分利益約為3.08億元，可望在今年...

陞泰 半導體業務動能強

半導體熱潮勢不可擋，安控廠陞泰（8072）受惠旗下子公司樵屋半導體通路銷售暢旺，推升去年12月營收達1.56億元，月增3...

GIS出貨旺 籌資擴產

觸控模組廠業成GIS-KY（6456）昨（22）日召開董事會，通過3.6億美元的銀行團聯合授信合約，以償還既有金融負債，...

中華電攜廣達 攻5G智慧醫療

電信龍頭中華電信（2412）廣結盟策略再下一城，昨（22）日宣布與廣達簽訂合作備忘錄，未來結合雙方集團優勢資源與領先技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。