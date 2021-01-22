富邦媒盤中股價870元飆上歷史新高 成傳產股股后

部桃群聚驗出變異病毒，市場憂心變異病毒的傳播力恐怕更強，加上本土病例連環爆，使買盤聚焦宅經濟受惠股，指標股富邦媒（8454）今（22）日股價猛踩油門，再度飆上歷史新高價，盤中來到870元，漲幅逾5%。盤中並超越文創股的鈊象（3293），成為傳產股后，僅次於傳產股王亞德客-KY（1590）。由於先前有外資將富邦媒的目標價喊上1,070元，第二檔傳產千金股是否將誕生備受矚目。

市場主要看好富邦媒是這一波台灣電子商務成長的主要受益者，富邦媒目前穩坐台灣電商B2C的霸主，長期可望受益於目前滲透率還相當有空間的成長優勢，富邦媒總經理谷元宏曾說，從廣義的零售來看，目前台灣電商的占比僅2%，即便從狹義的零售定義來看，電商占比也才10%，所以還有很大的成長空間。

而富邦媒近年建立愈來愈完整的物流以及大小的衛星倉也逐漸成為為對手設下的競爭門檻。法人表示，富邦媒以其卓越的物流能力和規模優勢做為支撐，有利其達到明年營收站上千億元大關的目標。預期到2023年之前，其複合成長率皆可望有26%，高於整體行業的平均水準。

此外，疫情對於電商發展帶來推波助瀾的效果。包括疫情之下的低接觸零售趨勢，消費者行為正在改變，而富邦媒為提高競爭力，也展現更快速的配送效率，包括新上線的「5h超市」已在雙北試營運，未來將推動到六都乃至於全台。民眾透過電商購買日常用品的消費習慣一旦成形，將為電商帶來穩健的業績活水。

富邦媒去年第4季合併營收206.7億元，年增30%，創下單季歷史新高。累計2020年全年度合併營收672億元，年成長29.6%。