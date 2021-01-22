快訊

疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迅得機械今掛牌上市 成今年第一家掛牌本國上市公司

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得董事長官錦堃出席上市典禮。記者季相儒／攝影
迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得董事長官錦堃出席上市典禮。記者季相儒／攝影

迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得機械以耕耘PCB產業自動化設備起家，目前為全球收、放板機自動化設備規模最大製造商，並跨足半導體、光電等產業，致力於發展最佳自動化的解决方案，提供客製化的設計、穩定的設備與智慧自動化方案。

該公司目前股本為新台幣6.03億元，2020年前三季營業收入24.04億元，稅前淨利3.14億元，歸屬於母公司淨利2.38億元，每股盈餘4元，2020年度合併營收近34億元，成長14.36%，受惠PCB產業景氣復甦，擴廠需求增加，加上積極佈局半導體廠商擴大資本支出，相關產品陸續獲得封測廠及晶圓廠採用，帶動毛利大幅提升，營收獲利也同步成長。

迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得董事長官錦堃（左三）及副董事長王年清（左二）等人出席上市典禮。記者季相儒／攝影
迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得董事長官錦堃（左三）及副董事長王年清（左二）等人出席上市典禮。記者季相儒／攝影

半導體 自動化設備

延伸閱讀

汙染農地設光電 擴大適用

環保署助攻綠能 改善完成受汙染農地可設光電

就市論勢／PCB、面板、原物料 吸睛

英特爾轉型 可能賣晶圓廠

相關新聞

迅得機械今掛牌上市 成今年第一家掛牌本國上市公司

迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得機械以耕耘PCB產業自動化設備起家，目前為全球收、放板機自動化設...

和碩本季營收恐雙位數衰退

和碩iPhone相關營收占比超過六成，iPhone 12 mini銷量低迷，勢必衝擊和碩營收表現，隨著蘋果大砍單，法人預...

小iPhone失色 和碩訂單被砍三成

iPhone 12 mini銷售不佳，科技網站PED30引述摩根士丹利投資分析報告指出，蘋果大砍本季iPhone 12 ...

群光去年EPS衝8元 現金股利上看5.5元

群光（2385）受惠宅經濟發威，去年全年營收951億元，年增2.7%，改寫新猷，法人估計，去年群光每股獲利上看7.5至8...

微軟推新品 廣達、群創沾光

微軟昨（21）日宣布互動式白板Surface Hub 2S在台上市，提供50吋及85吋二個版本，其中85吋為台灣與全球同...

三星新機預購火 台鏈樂

台灣三星甫發表的Galaxy S21 5G旗艦系列開放預購後，預購量每天持續增溫，人氣發燒。台灣三星透露，以三星商城加三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。