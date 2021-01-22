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迅得機械今掛牌上市 成今年第一家掛牌本國上市公司
迅得機械（股票代號6438）於今日正式由上櫃轉上市，迅得機械以耕耘PCB產業自動化設備起家，目前為全球收、放板機自動化設備規模最大製造商，並跨足半導體、光電等產業，致力於發展最佳自動化的解决方案，提供客製化的設計、穩定的設備與智慧自動化方案。
該公司目前股本為新台幣6.03億元，2020年前三季營業收入24.04億元，稅前淨利3.14億元，歸屬於母公司淨利2.38億元，每股盈餘4元，2020年度合併營收近34億元，成長14.36%，受惠PCB產業景氣復甦，擴廠需求增加，加上積極佈局半導體廠商擴大資本支出，相關產品陸續獲得封測廠及晶圓廠採用，帶動毛利大幅提升，營收獲利也同步成長。
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