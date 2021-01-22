和碩本季營收恐雙位數衰退

和碩iPhone相關營收占比超過六成，iPhone 12 mini銷量低迷，勢必衝擊和碩營收表現，隨著蘋果大砍單，法人預估，和碩今年首季營收恐面臨雙位數季減壓力。

因應iPhone代工競爭日益激烈，和碩集團積極轉型，陸續拿下電動車龍頭特斯拉（Tesla）中控台、電控設備代工訂單，企圖擺脫營運單押智慧手機的風險。

和碩去年重押iPhone 12 mini機種，並分食少部分iPhone 12訂單，儘管去年10、11月業績明顯攀升，11月營收攻上1,791.9億元，月增29.7%，年增26.1%，創歷史次高，但去年12月業績立刻降至1,400.5億元，月減21.8%，反映iPhone 12 mini開賣僅一個月，買氣就轉為疲弱的態勢。

去年底開始，通路端陸續出現iPhone 12系列銷售報告，也都顯示iPhone 12系列普遍銷售良好，唯獨iPhone 12 mini是唯一銷量慘淡的機種，為和碩今年首季營運蒙上陰影。

由於和碩iPhone相關營收占比超過六成，iPhone 12 mini銷量低迷，勢必衝擊和碩營收表現，所幸和碩仍有舊iPhone機種持續出貨，加上新Xbox代工訂單以及筆電／平板需求穩健，支撐部份營收，但法人預期，和碩首季營收仍會季減超過雙位數以上。

隨著蘋果變心，擴大對大陸供應鏈釋單，紅色供應鏈指標廠立訊精密今年開始組裝iPhone，代工蘋果這門生意已經愈來愈難做，和碩近年已展開轉型計畫，希望降低單一產品線占營收比重過大的風險。