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小iPhone失色 和碩訂單被砍三成

經濟日報 / 編譯黃淑玲、記者吳凱中／綜合報導
5.4吋的iPhone 12 mini銷售不佳，蘋果大砍本季訂單。 聯合報資料照片 記者陳立儀／攝影
5.4吋的iPhone 12 mini銷售不佳，蘋果大砍本季訂單。 聯合報資料照片 記者陳立儀／攝影

iPhone 12 mini銷售不佳，科技網站PED30引述摩根士丹利投資分析報告指出，蘋果大砍本季iPhone 12 mini訂單，總量高達200萬支，主力代工廠和碩恐受累，等於一季iPhone 12 mini訂單量被大幅縮減三成。

摩根士丹利指出，儘管蘋果大砍小尺寸的iPhone 12 mini訂單，但高階大尺寸iPhone 12 Pro賣得嗄嗄叫，蘋果也為此要求供應鏈增產iPhone 12 Pro。

iPhone 12 Pro由鴻海操刀組裝，隨著蘋果策略調整，iPhone兩大代工廠出現「鴻海樂，和碩憂」的兩樣情局面。

MacRumors網站認為，蘋果據信上季就已做出這項調整，以縮短iPhone 12 Pro訂購者的從下單至拿到產品的等待期。

PED30網站引述摩根士丹利報告指出：「‌iPhone 12 Pro等待期為十天，仍是近四年發表的新機種最長，隨著蘋果增產，這段（目前十天）等待期已較兩周前的22天縮短。

該團隊近來調升本季‌iPhone 12 Pro訂單量200萬支（抵銷iPhone 12 mini減少的200萬支訂單量）。」

外資預估，今年首季總體iPhone出貨量為5,000萬支，而12系列占4,300萬支，其中，iPhone 12約1,100萬支，iPhone 12 Pro Max 1,200萬支，iPhone 12 Pro由1,300萬支上修到1,500萬支，至於iPhone 12 mini則從700萬支下修到500萬支。

這份報告也指出，較低階的‌iPhone 12在大陸的銷售表現優於美國，預估上季iPhone出貨量年增47%，去年12月在中國大陸的iPhone市占率攀升至20.3%，為18個月新高。

MacRumors網站指出，若流出的摩根士丹利投資報告屬實，那就支持了先前分析師所說的，iPhone 12 mini賣得比預期少很多。據估計，這款手機在發表期的銷售只占整體iPhone 12系列6%。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

iPhone 12 Pro Max iPhone 蘋果

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