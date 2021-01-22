小iPhone失色 和碩訂單被砍三成

iPhone 12 mini銷售不佳，科技網站PED30引述摩根士丹利投資分析報告指出，蘋果大砍本季iPhone 12 mini訂單，總量高達200萬支，主力代工廠和碩恐受累，等於一季iPhone 12 mini訂單量被大幅縮減三成。

摩根士丹利指出，儘管蘋果大砍小尺寸的iPhone 12 mini訂單，但高階大尺寸iPhone 12 Pro賣得嗄嗄叫，蘋果也為此要求供應鏈增產iPhone 12 Pro。

iPhone 12 Pro由鴻海操刀組裝，隨著蘋果策略調整，iPhone兩大代工廠出現「鴻海樂，和碩憂」的兩樣情局面。

MacRumors網站認為，蘋果據信上季就已做出這項調整，以縮短iPhone 12 Pro訂購者的從下單至拿到產品的等待期。

PED30網站引述摩根士丹利報告指出：「‌iPhone 12 Pro等待期為十天，仍是近四年發表的新機種最長，隨著蘋果增產，這段（目前十天）等待期已較兩周前的22天縮短。

該團隊近來調升本季‌iPhone 12 Pro訂單量200萬支（抵銷iPhone 12 mini減少的200萬支訂單量）。」

外資預估，今年首季總體iPhone出貨量為5,000萬支，而12系列占4,300萬支，其中，iPhone 12約1,100萬支，iPhone 12 Pro Max 1,200萬支，iPhone 12 Pro由1,300萬支上修到1,500萬支，至於iPhone 12 mini則從700萬支下修到500萬支。

這份報告也指出，較低階的‌iPhone 12在大陸的銷售表現優於美國，預估上季iPhone出貨量年增47%，去年12月在中國大陸的iPhone市占率攀升至20.3%，為18個月新高。

MacRumors網站指出，若流出的摩根士丹利投資報告屬實，那就支持了先前分析師所說的，iPhone 12 mini賣得比預期少很多。據估計，這款手機在發表期的銷售只占整體iPhone 12系列6%。