法人看好立積本季業績 盤中站上600元新天價

因為新冠病毒肺炎(Covid-19)疫情持續肆虐全球，2021年的CES就像過去十個月以來幾乎所有的大型會議一樣，從實體轉為虛擬，但各家科技大廠依然卯足全力，在CES上端出吸睛的新產品或是新計畫，包含Nvidia、AMD、英特爾、三星、Sony，筆電品牌微星、華碩等大廠，並以獨立的記者會呈現，2021年科技業的大家都將用一個「新常態」的方式迎接全新開始。

2021-01-21 10:34