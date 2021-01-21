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法人看好立積本季業績 盤中站上600元新天價

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

射頻IC業者立積（4968）今（21）日股價持續猛攻，盤中站上600元大關，再創歷史紀錄。

立積累計去年每股純益約為13.5元，全年業績也創歷史新高，達53.5億元，年增94.5％。展望本季，法人估計，立積的單季營收還有機會持續向上。

立積WiFi射頻前端模組（FEM）供不應求，持續擴充產能，預計第2季擴充完成時，將可比現在增加約三成產能。

現階段WiFi FEM占立積業績比重約超過七成，其中網通應用約占九成出貨量，出貨給兩岸各大廠，至於手機應用出貨量占一成，但預期今年隨著後者出貨放量，占比將增加，預期到今年首季末時，該公司有機會開始出貨WiFi 6規格的產品給韓系與陸系手機品牌廠。

立積 WiFi 手機

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