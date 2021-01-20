IC設計族群 多檔盤中跌停

IC設計廠敦泰（3545）今(20)日盤中股價遭受摜壓，開盤後不久即遭打落跌停，跌破百元價位。天鈺（4961）、驊訊（6237）在盤中同樣也遭追殺至跌停。另外，微控制器(MCU)廠商紘康（6457）與屬於聯家軍的矽統（2363），在盤中也一度遭打落至跌停。

敦泰去年業績呈現倒吃甘蔗局面，去年12月合併營收為15.2億元，續創歷史新高，月增0.8％，年增77.8％，帶動去年第4季合併營收為43.07億元，同創歷史新高，季增12.8％，年增53.4％。

敦泰去年一掃業績過往連續四年下滑的陰霾，全年合併營收為138億元，年增50.6％，也站上歷史高峰。

天鈺去年業績同樣越走越高，12月業績創新高，累計去年合併營收為108.84億元，同攀歷史高峰，年增18.4％。

天鈺累計去年前三季每股純益為1.38元，而日前公布其去年11月每股純益為1.03元，單月表現超過第3季的每股純益0.73元。

紘康去年12月業績攀峰，全年合併營收也達11.59億元，年增75.1％，創歷史新高。該公司去年營運表現成長，主要是因為疫情緣故，防疫相關IC出貨量較去年同期增長，其他產品線也得到客戶認同，出貨同樣較去年同期增長。

紘康去年前三季每股純益為4.78元，全年獲利幾乎篤定將改寫新紀錄。

驊訊去年合併營收為8.22億元，年增104.2％。對於業績增長動能，該公司表示，主因是受新冠肺炎疫情影響，遠距會議、居家辦公和娛樂等應用，對於耳機、麥克風和遊戲聲音相關產品需求增加。該公司累計前三季每股純益為1.26元。

矽統去年合併營收為1.6億元，年減28.2％，去年前三季每股淨損0.24元。