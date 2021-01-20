IC設計族群 多檔盤中跌停
IC設計廠敦泰（3545）今(20)日盤中股價遭受摜壓，開盤後不久即遭打落跌停，跌破百元價位。天鈺（4961）、驊訊（6237）在盤中同樣也遭追殺至跌停。另外，微控制器(MCU)廠商紘康（6457）與屬於聯家軍的矽統（2363），在盤中也一度遭打落至跌停。
敦泰去年業績呈現倒吃甘蔗局面，去年12月合併營收為15.2億元，續創歷史新高，月增0.8％，年增77.8％，帶動去年第4季合併營收為43.07億元，同創歷史新高，季增12.8％，年增53.4％。
敦泰去年一掃業績過往連續四年下滑的陰霾，全年合併營收為138億元，年增50.6％，也站上歷史高峰。
天鈺去年業績同樣越走越高，12月業績創新高，累計去年合併營收為108.84億元，同攀歷史高峰，年增18.4％。
天鈺累計去年前三季每股純益為1.38元，而日前公布其去年11月每股純益為1.03元，單月表現超過第3季的每股純益0.73元。
紘康去年12月業績攀峰，全年合併營收也達11.59億元，年增75.1％，創歷史新高。該公司去年營運表現成長，主要是因為疫情緣故，防疫相關IC出貨量較去年同期增長，其他產品線也得到客戶認同，出貨同樣較去年同期增長。
紘康去年前三季每股純益為4.78元，全年獲利幾乎篤定將改寫新紀錄。
驊訊去年合併營收為8.22億元，年增104.2％。對於業績增長動能，該公司表示，主因是受新冠肺炎疫情影響，遠距會議、居家辦公和娛樂等應用，對於耳機、麥克風和遊戲聲音相關產品需求增加。該公司累計前三季每股純益為1.26元。
矽統去年合併營收為1.6億元，年減28.2％，去年前三季每股淨損0.24元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言