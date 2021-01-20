穎崴上市拉開蜜月行情 中籤戶1張可獲利12.2萬元

興櫃股王穎崴（6515）今(20)日上市掛牌，每股承銷價348元，早盤以470元開出，若以開盤價計算，中籤戶賣出1張，可賺進12.2萬元；早盤開高後走高，一度拉升至478元，盤中漲幅37.35%，順利拉開蜜月行情 。

穎崴為半導體測試介面大廠，主要提供半導體晶圓測試、系統測試、老化測試與最終測試介面方案，因應封測應用包含AiP與SiP封裝所需測自製試探針供不應求，預計在高雄擴產，將投資32.5億元興建半導體高階製造中心，預定2022年完工投產。

穎崴去年12月合併營收1.73億元，全年營收29億元，年增3.76%，創歷年新高；法人看好在5G、AI、HPC 與車用晶片持續成長下，將帶動高階半導體測試需求強勁，預估今年營收可望挑戰年增兩位數，毛利率上看40%。

穎崴今日開高走高，中籤的投資人可望有紅包入袋，以開盤價賣出，可獲利12.2萬元，實際獲利則視投資人的賣出時股價而定。