穎崴今上市掛牌 早盤股價一度漲逾37％

雖然台股在創下新高後拉回，但諸多外資法人仍看好台積電的後續表現，作者認為台積電的龐大資本支出就意味著接下來幾年的複合成長空間還是很大，基於投資價值和本益比上調，600元附近介入風險不大，留意短期風險，並維持謹慎樂觀的態度觀察市場變化。

2021-01-20 08:59