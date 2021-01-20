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穎崴今上市掛牌 早盤股價一度漲逾37％

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照／記者簡永祥攝影
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照／記者簡永祥攝影

半導體測試介面大廠穎崴（6515）今（20）日以每股348元上市掛牌，早盤股價以470元開出，早盤股價一度衝高來到477元，早盤蜜月行情股價漲幅達37.06%

穎崴去年全年合併營收達29.1億元，年增2.6％，穎崴去年累計前3季稅後純益為4.13億元，和前一年度同期持平，累計去年前3季每股稅後純益為13.56元。

該公司去年前三季毛利率39.16%、低於前年同期的44.05％，法人表示，隨半導體精密度提升，對於測試的複雜度及需求將提高，對穎崴未來營運有正面幫助。

法人指出，穎崴在半導體測試介面布局完整，客戶類別包含占比最高、約50%的封裝測試廠，其次為IC設計類，占營收比重約30%，晶圓代工廠占比10%。由於看好全球未來5G相關市場、AI、HPC與車用晶片持續成長，將帶動高階半導體測試需求強勁，該公司斥資32.5億元在楠梓加工區興建半導體高階製造中心，預計2022年完工投產，新產能也將是帶動未來營運成長的重要動能。

半導體 晶圓代工廠

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