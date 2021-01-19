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外資連買12天！ 京元電股價挑戰16年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
圖為京元電子廠區。記者范榮達攝影／報系資料照
圖為京元電子廠區。記者范榮達攝影／報系資料照

晶圓測試廠京元電（2449）去年下半年營運因通訊晶片測試需求不錯，手機產品出貨仍維持高檔水準之下，去年下半年整體維持單季高檔營運表現，近日市場看好今年在全球搶攻5G手機商之下，京元電在手機晶片測試方面可望持續受惠，對今年營運將明顯的挹注效果，外資至昨（18）日為止，已連續買超該股12個交易日，推升今（19）日股價走高，有機會挑戰16年股價高點。

籌碼面上，外資法人自去年底，12月31日以來，天天買超京元電，至昨日為止，已連續買超12個交易日，近12個交易日共買超該股達40,044張，推升股價近日連續上漲，今日盤中京元電股價高點來到39.75元，股價寫下本波段新高，若能越過去年7月創下的39.9元高點，股價將創下2004年4月以來新高。

市場法人認為，今年全球5G手機出貨將較去年大幅成長，而全球重要的手機晶片廠高通及聯發科（2454）今年5G手機晶片也將明顯較去年增加，由於5G手機晶片支援多頻段，針對速度及功能的測試項目更多，因此，市場法人認為，京元電成為兩大手機晶片廠的測試合作夥伴，今年全年的營收以及獲利表現有機會再創新高。

另外，近年來中高階智慧手機的鏡頭數量持續提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，台系手機晶片設計商和中國兩家CIS客戶成長可期，都是有利京元電今年業績表現的重要原因。

智慧手機 晶片

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