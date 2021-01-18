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記憶體景氣彈 外資升評力成、目標價120元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
力成董事長蔡篤恭。報系資料庫
力成董事長蔡篤恭。報系資料庫

記憶體景氣預期復甦，摩根大通報告指出，封測廠力成（6239）受惠產業景氣好轉，今年第1季起營收將返回正成長，過往力成股價和營收成長高度關聯，看好此次成長也帶動股價，將其評級升上「優於大盤」，目標價提高到120元。

摩根大通表示，今年DRAM位元數預期加速成長20%，NAND在供給出現近年最低的成長速度，部分應在去年進行的層數整合遞延到今年，以及鎧俠新增產能，位元數料同步和DRAM呈現成長，有利力成今、明年營收展現穩健態勢。

力成日前公布去年12月營收低於預期，導致第4季營收年比表現衰退，摩根大通指出，今年起受惠記憶體產業景氣逐步提升，力成營收可望自第1季重返成長，並一路延續增長趨勢到年底和明年，推估今明年營收複合成長上探9%至10%，股價後市看漲。

據摩根大通分析，過往力成季度營收轉為年成長，股價多上漲反應，因此看好此次營收重返成長，市場買盤也偏多操作。另對比其他台灣封測廠，力成漲幅大幅落後，具備較大上檔空間，推薦及早布局。

摩根大通最新對力成今、明年每股純益（EPS）預估10.7元、12.5元，將是力成2010年EPS達10.89元以來，再度挑戰賺一個股本。

營收 力成 摩根

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