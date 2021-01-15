偉詮電盤中攻漲停 衝上歷史新高價

IC設計廠商偉詮電（2436）去年業績受惠於USB電力傳輸（USB PD）晶片出貨暢旺，站上歷史高峰。該公司今(15)日盤中股價攻上漲停價54.1元，再創歷史新高價。

偉詮電去年12月業績達歷史次高，去年合併營收為26.19億元，創歷史新高，年增幅度為12.8％。

偉詮電去年前三季每股純益為0.99元，日前公布去年11月獲利為1.19億元，年增1.38倍，每股純益為0.68元。

目前偉詮電USB PD晶片占其整體業績比重約達35％，主要供應筆電應用，具市場領先地位，至於手機應用方面，除了去年先打入一家美系客戶供應鏈，今年第2季也開始供貨給一家陸系客戶。另外，該公司的USB PD產品也供應任天堂Switch遊戲機應用。