鴻海股價狂奔 爆出新天量

鴻海集團（2317）今年電動車業務「踩油門」，宣布與中國大陸汽車大廠吉利控股集團結盟後，激勵鴻海昨（14）日股價一度攻上漲停板117元，創下2017年9月13日以來新高，市值一度衝破1.6兆元，成交量暴衝至31.5萬張，創下歷史天量，鴻海表態，也帶動鴻家軍勁揚。

圖表／經濟日報提供

鴻海陸續宣布與各車廠合作案，13日再添與浙江吉利控股合作，雙方將成立合資公司，各持股50%；鴻海集團已先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰簽約合作，另外，集團旗下機殼廠鴻準也開發鋁合金壓鑄技術，打進BMW供應鏈。

在電動車利多消息頻傳下，激勵鴻海昨日股價開高走高，一度攻上漲停117元，終場收116元，上漲9.5元、漲幅8.92%，成交量來到31.5萬張。三大法人連二日買超，外資昨天更擴大買超到9.38萬張，是近年來單日最大量。

在鴻海領頭下，鴻家軍全面大漲，成為台股焦點，其中廣宇收漲停板36.4元，正達也以漲停29.4元收盤，鴻準漲幅5.63%收76.9元，天鈺漲幅8.39%收155元，乙盛-KY收71.6元漲停板，樺漢也以漲停273.5元收盤。

業界解讀，鴻海集團積極跨足電動車領域，長期目標鎖定未來的Apple Car；多家外資看好鴻海在電動車的布局及長期發展，給予買進、加碼評等，其中日系外資重申買進評等，目標價由105元調高至130元。

兩家美系外資也看好鴻海在電動車領域持續與新夥伴結盟的布局及未來發展，一家重申加碼評等，目標價維持120元；另一家則是重申買進評等，目標價維持130元。

其中泛鴻海集團機構件大廠乙盛為特斯拉供應鏈之一，上季在特斯拉出貨激勵下，表現淡季不淡，外界預期，上季毛利率有機會力守去年第3季高檔。乙盛去年第3季毛利率達18.7%，為單季新高。主要受惠汽車、伺服器表現不錯，產品結構優化，加上電視承接毛利率較好的專案，推升毛利率改寫新高。

乙盛去年前三季來自伺服器營收占比達19%、電視占比41%、汽車32%。乙盛表示，汽車業務受惠多，尤其既有客戶訂單結構由單一金屬沖壓部件擴及塑膠成形、甚至其他的總成，延伸更多模組化產品。

其中，電動車客戶結構由既有的一階供應商（Tier 1）延申至其他電動車客戶已小有收獲，公司看好來自汽車營收占比有望持續拉高，今年展望樂觀，汽車占比上看四成。外界看好，在產品組合優化下，乙盛今年毛利率將朝「2」字頭邁進。