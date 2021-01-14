微星CES推電競系列新品 盤中股價創波段新高

微星（2377）於CES線上展期間，舉辦MSIology線上發表大會，該公司表示，在2021年初率先將旗下GE、GS、GP、GF系列電競筆電領先升級搭載全新一代GeForce RTX™ 30 系列獨立顯示卡，微星業務暨行銷處總監陳禮群表示，微星對今年看法樂觀，訂單已經滿載到6月，眼下的挑戰是原物料供貨吃緊，但優勢是微星有自己的RD可以調整設計，所以挑戰雖有影響不大。上半年NB仍會有2位數的成長，商務型NB表現也會不錯。預料搭載新顯卡的產品，將可望帶動NB銷售價量齊揚。

MSI表示，在2021年初率先將旗下GE、GS、GP、GF系列電競筆電領先升級搭載全新一代GeForce RTX™ 30 系列獨立顯示卡，強悍的新世代顯示卡與MSI筆記型電腦完美搭配，能將效能完整釋放，為玩家帶來如同電影場景般的極致沉浸遊戲體驗！第二代 GeForce RTX平台基於NVIDIA Ampere 架構，第二代 RT 核心、全新串流多處理器(streaming multiprocessors)打造近乎真實的光影追蹤繪圖技術，以及第三代Tensor 核心帶來更先進的人工智慧演算技術，旗艦級的GeForce RTX™ 3080 獨立顯示卡為熱血玩家帶來內心渴望已久的終極效能。此外，微星與 Intel、NVIDIA 合作，採用Resizable Bar 技術， CPU 能完全存取GPU 的顯示記憶體，讓整體運算效率提升，進而使遊戲畫面每秒幀數(FPS)提升 5% -10%，帶領玩家進入全新境界的遊戲體驗。

微星也推出專業工作者產品GS66 Stealth專業工作者筆電與全新GP66 & GP76 Leopard 電競筆電。該公司今（14）日盤中來到波段高點142.50元，股價創近四個月以來新高。