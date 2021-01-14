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台積營運強 超微、輝達助攻

經濟日報 / 編譯葉亭均、記者鐘惠玲尹慧中／綜合報導
超微、輝達昨日推出一系列新產品，帶動台積電昨天股價收605元新天價。（本報系資料庫）
超微、輝達昨日推出一系列新產品，帶動台積電昨天股價收605元新天價。（本報系資料庫）

超微輝達昨（13）日搶在台積電今天法說會前，推出處理器、繪圖晶片等一系列新產品，並同聲看好後市銷售。市場看好兩大廠對台積電投片量可望持續增加，買盤再度卡位，帶動台積電昨天股價站上600元大關之上、收605元新天價，總市值近15.8兆元，同寫新猷。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

儘管不少資金仍持續押寶台積法說行情，但外資持續逢高出脫，昨日再賣超7,294張，連三日賣超，總計大賣約2.3萬餘張，持股比重降至約76.5%。融資餘額則持續墊高至2.8萬餘張，昨日融資大增2,306張，顯示散戶積極投入。

台積電今年以來一路連漲，市值已超越波克夏公司，成為全球市值第十大企業。台積電周三ADR早盤大跌逾3%。

超微與輝達昨天在美國消費性電子展（CES）推出新品。超微主打基於Zen 3核心架構的Ryzen 5000系列筆電處理器，以及可用於遊戲主機與資料中心伺服器等一系列處理器，要積極瓜分英特爾的市占。

日經新聞報導，超微執行長蘇姿丰在CES演說中提到，超微新一代伺服器晶片性能優於英特爾的產品，部分新品最快將在下月上市，「第3代EPYC伺服器晶片將重新設定資料中心運算的標竿」，這款產品將在本季稍後正式推出。

另據venturebeat報導，繪圖晶片大廠輝達同日也公布新品計畫，包括全部使用輝達針對行動裝置優化的Max-Q技術的圖形處理器（GPU）RTX 3060、RTX 3070、與RTX 3080。

法人指出，超微、輝達都是台積電主要客戶，兩家公司新品競出，有助推升終端買氣，對台積電的先進製程投片量也將同步增加，挹注台積電營運。加上英特爾最快本月21日釋出委外代工相關訊息，預料台積也將獲得大單，三大訂單動能推升下，台積營運將持續熱轉。

台積電今天線上法說會中，預料將釋出全球半導體產業展望預測、今年資本支出計畫、美國新廠、日本新設研發據點等訊息，以及5奈米以下的先進製程推動進展，都將是外界焦點。

受惠5G與高速運算等帶動12吋晶圓代工產能，市場關注，台積在12吋代工產能吃緊下的潛在再度漲價議題。

台積電 超微 輝達

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