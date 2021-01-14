矽力股價 一度超車大立光

在本土投信及自營商點火力拱下，矽力-KY昨（13）日盤中衝高，午盤一度超車大立光，以3,000元一度登上台股股王寶座，惟歷時不到兩分鐘，終場大立光以2,995元收盤，保住股王地位，矽力則收2,855元，續居股后，兩者價差縮至140元，預料今天台股持續上演股王爭霸戰。

外資昨天終止對矽力連三買，轉為賣超30張，投信與自營商接棒買超，推升矽力股價持續創高，並一度超車大立光。外資自大立光公布去年12月營收以來，截至昨天已連七日賣超，昨天僅自營商小幅買超。

大立光2012年初擠下宏達電，躋身股王，八年來台股幾乎沒有可以相抗衡的對手，尤其大立光在2017年8月25日盤中站上6,075元新天價後，締造難以突破的「股王天花板價」，如今受美中貿易戰拖累，華為掉單讓大立光營運落難，矽力卻挾美中貿易戰利多，大陸供應鏈去美化效應加持，激勵營運一飛衝天，表現兩樣情。

矽力挾電源管理IC缺貨題材利多，去年12月營收14.3億元，月增6.7%，連五個月創新高，推升去年第4季營收41.01億元，為單季新高；去年合併營收139.4億元，年增29.3％，同步改寫新猷。

矽力去年前三季獲利21.96億元，年增逾三成，每股純益23.98元，法人估計，矽力去年全年可賺進逾三個股本，2021年業績年增率上看二到三成，每股純益近50元。以矽力股價衝上3,000元來看，本益比高達60倍。

相較大立光去年全年稅後純益245.28億元，年減13%，每股純益182.86元，仍為歷史第三高，本益比僅16倍。

市場預期，在新冠肺炎疫情壟罩下，外界預期，矽力受惠電源管理IC強勁需求，且持續有大陸供應鏈去美化效應等因素加持，全年業績將持續改寫，主要成長力道來自工業、伺服器、通訊與汽車等應用。

大立光持續看淡本季，執行長林恩平日前表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，主要因目前半導體（相關IC元件）缺貨仍嚴重，2月因農曆過年因素，拉貨也比元月少，目前3月還看不到。