矽力雙優勢加持 蓄力再戰

電源管理IC廠矽力-KY展現挑戰股王氣勢，雖然昨（13）日未能坐穩寶座，但在半導體族群多頭氣盛，加上龐大的大陸市場為矽力挹注業績動能，後市不容小覷，仍有機會與大立光一拚高下。

矽力成立於2008年，由董事長陳偉及共同執行長暨總經理游步東等四人共同創立，其中，陳、游兩人都擁有美國維吉尼亞理工大學電機工程博士學位，四人均具備技術背景，各自擅長系統架構、類比IC設計、半導體製程等領域。

矽力2013年在台上市，以大陸杭州為主要營運基地，集團員工人數上千人，其中，超過七成為研發人員，專精於開發類比IC產品。

根據矽力年報，陳偉是矽力最大股東，至去年12月止，共持有矽力股票7,156張，近期矽力股價飆漲，陳偉身價同步大增，以昨日收盤價2,855元計算，持股市直高達204.3億元。

矽力的電源管理IC產品線涵蓋消費性電子產品、工業用產品、資訊產品，以及網路通訊產品四大應用。法人認為，矽力除持續受惠大陸供應鏈去美化利多，分食原由外商占有的高階市場，其傳統工業類應用產品逐漸恢復成長力道，資料中心的固態硬碟（SSD）應用持續茁壯，5G基地台應用將於今年上半年增溫，車用產品最快下季放量，後市看俏。

法人表示，類比IC應用範圍廣泛，但要做好並不容易，矽力的技術實力深厚。外界一度擔憂矽力受美中貿易戰牽連，但在去美化氛圍下，中國市場成為矽力業績的深厚養分，光是分食外商的市占，就可為矽力營運注入強勁動能。