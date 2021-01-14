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晶睿 本月營運不淡
因去年底ODM及OBM專案遞延效應，安控龍頭晶睿通訊（3454）本季營運正面看待，市場預期元月營收有望較上月成長，表現不淡。
晶睿去年12月營收4.62億元，月增23.7%，是五個月來高點。晶睿說明，成長主要來自於品牌與代工雙事業業績同步增加，惟整年度營收則受疫情影響。
晶睿12月營收年增7.2%，累計去年營收55.44億元，年減15.66%。展望今年，晶睿強調，安防影像辨識需求仍持續成長，將聚焦本業發展，並強化MIT、部署自動化生產，加速回應市場需求。
晶睿去年第4季營收12.36億元，季減6.8%，年減8.4%。外界預期，因品牌（OBM）事業表現相對佳，成長動能優於ODM業務。
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