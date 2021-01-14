漢唐、帆宣 2021展望樂觀

設備工程廠漢唐（2404）、帆宣去年全年營收都創歷史新高，兩家大廠目前在手訂單金額均居高檔，確立2021年營運續旺。

漢唐將隨台積電赴美國建廠，總經理陳柏辰表示，2021年是漢唐「很不錯的一年」。漢唐截至去年11月底已簽約未認列的在手訂單為430.55億元，預計今年到明年陸續認列營收。

漢唐去年全年合併營收358.37億元，年增49.8%，連三年創高。去年前三季稅後純益31.48億元，年增 54.9%，每股純益16.52元，已賺贏前年全年的14.77元。

鴻海集團旗下帆宣去年第4季合併營收71.96億元，季增及年增都是8.4%，是單季高點。去年全年合併營收251.19億元，年增3.9%創高。

帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，因EUV需求強勁，帆宣受惠，截至去年底已訂未交在手訂單為242億元，訂單能見度到今年底。