聽新聞
test
0:00 / 0:00
漢唐、帆宣 2021展望樂觀
設備工程廠漢唐（2404）、帆宣去年全年營收都創歷史新高，兩家大廠目前在手訂單金額均居高檔，確立2021年營運續旺。
漢唐將隨台積電赴美國建廠，總經理陳柏辰表示，2021年是漢唐「很不錯的一年」。漢唐截至去年11月底已簽約未認列的在手訂單為430.55億元，預計今年到明年陸續認列營收。
漢唐去年全年合併營收358.37億元，年增49.8%，連三年創高。去年前三季稅後純益31.48億元，年增 54.9%，每股純益16.52元，已賺贏前年全年的14.77元。
鴻海集團旗下帆宣去年第4季合併營收71.96億元，季增及年增都是8.4%，是單季高點。去年全年合併營收251.19億元，年增3.9%創高。
帆宣是艾司摩爾EUV機台次系統模組代工廠，因EUV需求強勁，帆宣受惠，截至去年底已訂未交在手訂單為242億元，訂單能見度到今年底。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言