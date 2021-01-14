友訊拚成長 主打兩新品

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

網通品牌友訊（2332）董事長李中旺去年底預告，公司積極調整組織，轉型解決方案，將推出系列新產品，重新出發，是2021年營運成長重點。友訊昨（13）日宣布WiFi 6、5G系列新產品一字排開，衝刺2021年營運。

友訊去年前三季轉虧為盈，但累計2020年營收151.8億元，年減一成。友訊昨日上漲0.3元，收26.4元。

李中旺日前表示，推出系列新產品，看好WiFi 6、5G 是明年成長重點，營收、獲利優於今年。

李中旺認為，友訊要強化技術，調整組織，讓產品單位跟通路單位更有效率，成立產品中心，打造企業端以交換器為主、消費性產品則為無線網路及物聯網設備，電信以寬頻及路由器為主。

友訊也積極推出新產品，要成為扮演營運成長關鍵。友訊表示，近期推出支援WiFi 6的5G系列產品，包含5G NR用戶端設備及5G行動熱點，未來更將推出更多5G裝置。

友訊 5G WiFi

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