法人：面板雙虎 季季賺錢

面板族群昨（13）日股價回神，經過約一個月盤整，友達（2409）、群創，以及中小面板廠彩晶、凌巨同步上漲。法人指出，原料供給持續緊繃，面板價格上漲趨勢仍在，疫情帶動的宅經濟需求也不見消退跡象，種種因素預期面板仍有一段好光景；即使下半年價格漲幅趨緩，也不至於快速回落，看好雙虎今年可以季季都賺錢。

友達、群創近期數度表示，面板本季會有供不應求情況，農曆年期間都不會停工、將全力衝刺產能。

調研機構TrendForce旗下顯示器研究處近期預估，友達今年在曲面面板市占率接近五成，挑戰全球龍頭地位，並因電競與曲面液晶監視器需求暢旺，加上資源調整挹注，將使友達在全球監視器面板占比由去年16%上升至18%。