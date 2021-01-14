志聖跳躍 去年獲利增40％

設備廠志聖（2467）近年跨足半導體設備市場，成功躋身台積電供應鏈，受惠半導體產業榮景，昨（13）日公告去年自結稅後純益4.39億元，年增40.7%，站上歷史次高，每股純益2.94元。

志聖去年12月合併營收5.81億元，月增36.5%，年增33.8%，為近30個月新高。推升去年第4季合併營收13.36億元，季增23.6%，年增24.7%，為兩年新高。全年合併營收40.86億元，年減8.1%。

志聖積極站穩PCB、面板設備之餘，開拓半導體客戶市場，自結去年第4季歸屬母公司稅後純益1.4億元，季增6.8%，年增235%，每股純益0.93元，是八季來新高。全年稅後純益4.39億元，年增40.7%，為歷史次高，每股純益2.94元。

志聖董事長梁茂生表示，去年營收雖然不如2019年，但是受惠高毛利率的半導體逐步放量出貨，產品組合優化，帶動獲利表現優於營收。展望2021年，他看好產業景氣更好。以截至去年底志聖已訂未交的在手訂單年增30%來看，今年的營收及獲利可望同步成長。

志聖、均豪、均華三家關係企業去年組成G2C聯盟，將採共享資源，合力共創模式，提供半導體客戶更優質服務及完整的一站式解決方案。志聖昨天股價上漲1元，收41.55元。