外資目標價喊上千元 聯發科早盤衝上895元再刷新天價

多家外資同步喊買聯發科（2454），且調高目標價至千元之上，聯發科股價也持續創高，今(13)日以855元開高後走高，一度衝達895元再刷新歷史天價，逐步朝千金股目標挺進。

歐系外資表示，聯發科5G Soc價格及出貨仍有潛在成長空間，調高聯發科今年、明年每股盈餘預估，幅度分別為15%、24%，同時將評等由中立調高至買進，目標價由670元大幅調高至1,040元。

亞系外資看好聯發科今年獲利表現，調高去年至2022年每股盈餘預估，幅度分別為2%、12%、10%；同時調高目標價至1,330元，重申強烈買進評等；另外，日系外資重申買進評等。

聯發科去年12月合併營收324.3億元，去年第4季營收964.1億元，創單季次高，累計去年合併營收3,221.5億元，刷新歷史紀錄；聯發科去年前三季每股純益16.65元，法人預估全年可望獲利超過兩個股本。

外資調高聯發科目標價，且傳出接獲OPPO的5G旗艦機訂單，今日以855元開高，盤中衝達895元，漲幅逾5%。