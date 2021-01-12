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崇越去年第4季及全年營收同創新高 去年營收達361.7億

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

半導體設備及材料供應商崇越（5434）結算12月份合併營收32億元，月增10.8%；累計營收為361.7億元，相較去年全年營收，年增14.1%。

崇越去年第4季合併營收達89.4億，年增1.4%，寫下歷史同期新高；去年全年營收，也創下361.7億的新高紀錄，年增成長逾一成，預料去年獲利也將同創歷史新高。

崇越表示，受中美貿易戰與疫情影響，客戶為求供貨穩定持續拉貨，促成半導體材料如矽晶圓、光阻液、晶圓載具、石英等材料銷售成長逾一成；兩岸環保工程、純廢水處理業務，也年增近二成，挹注崇越集團營收持續穩定成長。

崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。

近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

營收 半導體 崇越電

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