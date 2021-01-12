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華興今年營運可望續成長 盤中股價寫近三年新高
LED股去年開始多檔個股尋求轉機，其中，華興（6164）原本營運領域就鎖定低溫照明，在去年全球疫情擴散之下，該公司更積極拓展在UV LED領域的發展，在疫情未減，今年營運具成長的想像空間下，該股近期持續走高，今（12）日盤中股價寫下近3年新高。
華興為台灣LED廠中，專攻低溫照明的專業LED廠，去年營運雖然受到全球新冠肺炎疫情影響，但下半年以來，在歐美的低溫照明訂單已逐漸回溫，今年該公司更將積極擴展在UV LED領域，強化在潔淨環境領域的出貨。
以業績表現來看，該公司累計去年前3季仍是虧損表現，去年11月單月已出現小幅盈餘，受到今年營運具成長想像空間，再加上股價具低價優勢，去年12月以來，華興股價持續走高，今日盤中股價一度上漲約5%，股價盤中高點來到13.4元，寫下2018年1月以來的股價新高。
對於今年展望，華興表示，UV LED 將成最大成長動能，該公司已開發多款 UVA、UVC 相關產品，未來也將與國際大廠合作開發 UVC 產品，雖然目前 UV LED 占比仍低，目標今年在營收比重提升至5%至10%。
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