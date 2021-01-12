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電競熱！外資喊買微星、華碩 目標價180元、350元
滙豐證券發布電競產業報告指出，2020年新冠肺炎帶動電競市場需求，隨著今年輝達GPU、更多追蹤光影的遊戲等晶片及內容推陳出新下，電競市場依舊擴張可期，首次納入板卡大廠微星（2377）評等「買進」，目標價180元，另電競PC領導品牌華碩（2357）評級也升上「買進」，目標價提高到350元。
滙豐表示，今年電競市場在三大推力下，需求保持強勁，首先是輝達、超微引領新晶片發行，包括輝達預計第1季推出瞄準NB的RTX 30系列晶片有望推動龐大換機潮，其次更多即時追蹤光影的遊戲推陳出新，為玩家帶來更逼真的體驗，同步帶動電競晶片需求，三是更多的CPU問世將推動主機板汰換潮。
滙豐指出，科技創新是電競市場持續成長關鍵，可預期有更多的玩家投入；2020-2022年全球NB出貨將上看13%的複合成長率，高於IDC對2020-2024年預期成長8%。滙豐針對今年全球NB出貨則預期增長6%。
對照台灣供應鏈，滙豐指出，微星超過七成營收來自電競產品，在今明年電競市場加速擴張，微星可望有最大受惠度，特別是輝達和超微發表晶片，潛在換機潮直接挹注微星，預估今年營收可達到20%的成長幅度，每股純益（EPS）挑戰13元，2022年15.2元。
華碩來自電競產品的營收比重也不斷提高，滙豐認為，由於華碩電競產品線完善，涵蓋電競PC、繪圖卡、主機板及其他周邊商品，具備比其他PC同業更高的成長性。預測今年華碩電競產品營收將成長37%，遠高於市場預估，EPS 31.4元；且明年電競產品貢獻比重上看五成，長期成長性比電競市場還大。
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