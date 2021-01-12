元山訂單能見度到今年上半年 早盤漲逾5%

散熱風扇大廠元山科技（6275）樂觀車用與高階IT訂單挹注營運活水，今（12）日早盤股價漲幅超過5%，盤中最高來到每股25.5元，股價表現優於大盤。

元山公告2020年12月營收2.86億元，分別較上月與前一年度同期增加4.91%與25.61%，累計2020全年合併營收33.29億元，年增11.36%，續創歷史新高，主要受惠上半年歐系高階車款拉貨動能強勁、下半年因疫情推升高階IT風扇需求，再加上中國車市蓬勃起飛，三大因素推升2020全年營收再創歷史新高紀錄。

元山進一步表示，第4季原本為傳統出貨淡季，然車用風扇訂單經過3季的庫存去化後，重啟拉貨動能，不僅挹注元山去年12月營收淡季不淡，在手訂單更達今年第2季，除此之外，因疫情推升居家娛樂辦公需求，帶動桌電與電競市場重新起飛，今年第1季IT風扇出貨將持續暢旺。

展望2021年，元山將持續樂觀車用與高階IT挹注營運活水，中國車市受惠政策補助利多與車商大力行銷下，市場仍維持相當熱度，加上經過3季庫存去化後，下游開始回補庫存，帶動各廠稼動率維持高檔，相關訂單能見度至第2季，而新家電高階飲水機今年亦開始出貨並貢獻營收，預估今年營運將更勝去年，可望再創高峰。